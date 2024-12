Stand: 27.12.2024 09:30 Uhr Boprojekten in Altna

Allens in allen 850 ne'e Wahnungen. So veel süllt alleen in twee Grootprojekten in Altna entstahn. An de Max-Brauer-Allee plaant de Hoochbahn 400 Wahnungen för jemehr Mitarbeiders. Op dat Flach vun den Selgros-Grootmarkt in Bohrenfeld boot SAGA un Quantum glieks 450 Wahnungen. De Bezirk hööpt, dat he mit düsse beiden Grootprojekten ok siene Tallen to'n Wahnungsbo verbetern kann. Egens sull he 1.500 Bogenehmigens in't Johr mööglich maken. In düt un in't verleden Johr leeg Altna noch düütlich dorünner.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch