Stand: 27.12.2024 09:30 Uhr Na Afstört vun Fleger

Woso is en Passageer-Fleger ut Aserbeidschan in Kasachstan afstört? De Behöörden in Aserbeidschan gaht dorvun ut, dat en russ'sche Rakeet de Utlöser dorför weer. Wat dor to hören is, is de Maschien vun Raketensplitters drapen worrn. De russ'sche Luftfohrtbehöörd seggt, dat kunn ok ween, dat de Fleger mit Vagels tosamenstött is. Bi dat Unglück kemen 38 Minschen to Dode.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch