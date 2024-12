Stand: 27.12.2024 09:30 Uhr Hacker-Kungress

In Hamborg geiht vundaag de Chaos Communication Congress los. Dat is de gröttste Hacker-Kungress vun Europa. In't CCH an'n Dammtor kaamt vundaag mehr as 14.000 Programmerers un Technikbegeisterte tohoop. Se wüllt veer Daag lang över aktuelle Themen snacken. Dat geiht dorbi to't Bispeel üm technischen Wedderstand gegen dat Överwaken un üm Datenschuul bi de elektroonsche Patschentenakt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch