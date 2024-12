Stand: 24.12.2024 09:30 Uhr Denken an Offers vun Magdenborger Anslag

Magdeborg denkt an de Offers. Bummelig 4.000 Minschen hebbt in Sassen-Anhalt an de Offers vun den Anslag op'n Wiehnachtsmarkt erinnert. Se hebbt sik rund üm den Olen Markt to en Minschenkeed opboot. -Also akkraat dor, wo de Anslag passeert is. Un dormit wullen se denn ok glieks gegen Frömdenhass demonsteren. To glieke Tiet weer in de Magdeborger Binnenstadt en Kundgeven vun de AfD mit üm un bi 3.500 Minschen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch