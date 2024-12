Stand: 24.12.2024 09:30 Uhr Steinmeier sein Wiehnachtsanspraak

De Anslag in Magdeborg weer ok Thema in de Wiehnachts-Anspraak vun den Bunnspräsidenten. Frank-Walter Steinmeierr hett Minschen in Düütschland dorto opropen, dat se tosamenhollen doot. Wat he seggt, dröövt Haat un Gewalt nich dat letzte Woort hebben. Un denn hett Steinmeier de Parteien opfordert, dat se open över de Maleschen in't Land snackt. Wegen den Anslag harr Steinmeier sien traditschonelle Wiehnachtsanspraak nochmal nee schreven.

