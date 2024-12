Stand: 24.12.2024 09:30 Uhr Wiehnachtsbottschop Tschentscher

En Wiehnachtsbottschop gifft dat ok vun Hamborgs Eersten Börgermeester Peter Tschentscher. He hett all Insatzkräft un Mitarbeiders dankt, de de Stadt över de Fierdaag an't Lopen hollt. Tschentscher hett mit Blick op de Kunflikten un Kriegen, de dor överall op de Welt sünd, nochmal för en solidar'sch Mit'nanner hier in de Stadt trummelt.

