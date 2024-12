Stand: 24.12.2024 09:30 Uhr Wahllisten

Vundaag ennt de Frist för de Hamborger Parteien, dat se jemehr Wahllisten för de Börgerschopwahl afgeven köönt. Dorüm warrt vundaag ok noch bet laat an'n Namedddag in'n Lannswahlamt arbeid. An'n 30. Dezember kickt sik de Lannswahlutschuss an, wat se ik ok bi all Listen an de Regeln hollen hebbt. Achterna steiht fast, wokeen in Hamborg op den Wahlzeddel steiht.

