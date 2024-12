Stand: 24.12.2024 09:30 Uhr HVV-Wiehnachts-Fohrplaan

De HVV is över de Wiehnachtsdaag mit en Sünnerplaan ünnerwegens. Dorbi gellt: De Töög un Bussen fohrt nich so faken as sünst. Vundaag sünd U- un S-Bahnen eerstmal so as op'n Sünnavend ünnerwegens. De gele Lien U3 is in'n 10-Minuten-Takt ünnerwegens un vunaf Klock söss fohrt all U- un S-Bahnen in'n 20-Minuten-Takt. Ok för de Bussen gellt över Wiehnachten de Fohrplaan för Sünn- un Fierdaag.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch