Witte Wiehnacht

Vun witte Wiehnachten sünd wi in Hamborg wiet af. Man in de Alpen, dor is dat all en ganzen Snack anners. Dor reekt de Düütsche Wedderdeenst mit dulle Sneefäll mit Mengen twüschen fief un teihn Zentimeters. To't Deel sogor 15 Zentimeters bet to'n Nameddag. För dat Erzbarg un den Swattwoold reekt se mit twee bet fief Zentimeters.

