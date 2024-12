Stand: 23.12.2024 09:30 Uhr Reiswell vör Wiehnachten

De ADAC rekent dormit, dat de Straten vör Wiehnachten wedder bannig vull warrt – un hett en Raatslag: beter so fröh as mööglich or so laat as mööglich föhren. Ok de Bahn rekent üm Wiehnachten rüm mit veel Fohrgäst: bet to 450.000 per Dag. Se hett 410 ICE-Töög op de Sporen. Ok de Flooghaven Hamborg rekent vundaag mit en groten Andrang.

