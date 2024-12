Stand: 23.12.2024 09:30 Uhr Faeser will ne'e Sekerheitsgesetten

Bunnsbinnenministersche Nancy Faeser will gau ne'e Sekerheitsgesetten besluten. Na'n Anslag vun Meideborg see se to'n Spiegel, dat dat al en Reig Vörslääg geev: to'n Bispeel dat Bunnspolizeigesett. Dormit dröffen Ämter Biller ut't Internet dörsöken – mit en Software, de Gesichter rutkennen deit. Faeser rööp Union un FDP op, dat se dat ünnerstütten schullen. In Sassen-Anholt is de Anslag vundaag Thema in'n Üllstenraat vun'n Landdag. Dorbi schall dat ok üm de Arbeit vun'n Mann, de dat ween is, gahn. De föfftig Johr ole hett as Dokter för Psychiatrie arbeid.

