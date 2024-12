Stand: 23.12.2024 09:30 Uhr Kultur- un Tourismustaxe in Hamborg

Wokeen na Hamborg reist un in Hotels or Pensionen slöppt, mutt Kultur- un Tourismus-Taxe betahlen: Un de schall de Stadt in't tokamen Johr veerundörtig Millionen Euro bringen. Dat liggt ok doran, dat se ropsett warrt. Mit dat Geld schüllt tomehrst Saken ut Kultur, Tourismus un Sport ünnerstütt warrn. Dorto will de Stadt bummelig 3,6 Millionen Euro utgeven, so dat man wieder ümsünst op de Plaza vun de Elvphilharmonie rop kann.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 23.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch