Stand: 21.12.2024 09:30 Uhr Anslaag in Magdeburg

Anslaag op Wiehnachtsmarkt in Magdeburg – dor is güstern Avend en Mann mit en Auto in en Masse vun Minschen raast. Veer Minschen sünd woll dootbleven – minnstens 200 wiedere woll deels swoor to Schaden kamen. Dat mellt de Bild. Den Verdächtigen hebbt se kott dorna to faat kregen. Dat is en 50 Johr ole Mann ut Saudi-Arabien, de 2006 na Düütschland kamen weer un toletzt as Dokter in Sachsen-Anhalt arbeid hett. Bi de düütschen Behöörden weer he betnu nich as Extremist bekannt. Wat de Medien mellt, hett he woll apen mit de AfD sympathiseert un mehrmals Saken gegen den Islam seggt.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch