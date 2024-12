Stand: 21.12.2024 09:30 Uhr Tarifstriet vörbi

Volkswagen un de IG Metall sünd in’n Tarifstriet eens worrn. Bet 2030 schall dat keen Künnigen vun Bedrievs wegen geven. De Beschäftigten schüllt dorför ahn Lohnerhöhungen utkamen. Bavento will de Kunzern in de tokamen Johren 35.000 Jobs afboen, so dat dat soziaal verdreeglich is. Kottfristig wüllt se ok keen Warken dicht maken. In Osnabrück schüllt – wat VW seggt – vun Sommer 2027 af an keen Fohrtüüch mehr boot warrn, in Dresden al vun Enn vun’t tokamen Johr.

