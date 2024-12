Stand: 21.12.2024 09:30 Uhr US-Huushoolt

De US-Kongress hett den Övergangshuushoolt tostimmt un en Shutdown afwennt. Dat Repräsentantenhuus hett de Twüschenfinazeren bet to’n 14. März dörchwinkt, in de Nacht to Sünnavend, blots 38 Minuten, bevör de Frist aflopen weer. Präsident Joe Biden harr al sien Jo signaliseert. De Etat is so liek as en Vörlaag, de de Republikaners in’t Repräsentantenhuus ornlich bekrittelt un denn aflehnt harrn. De Kritikpunkte sünd nu streken worrn.

