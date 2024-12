Stand: 21.12.2024 09:30 Uhr Gauland in Hamburg

De AfD-Ehren-Vörsitter Alexander Gauland weer güstern in’t Hamborger Raathuus to Gast. De AfD-Fraktschoon harr em inlaadt. In en Anspraak hett he Kanzler Olaf Scholz würdigt för sien Kurs in de Ukraine-Politik, vör allen, wat denn Ümgang mit Wapenlevern angeiht. Den CDU-Kanzlerkandidaten Friedrich März hett he hingegen bekrittelt un vörsmeten, dat he krigesbegeistert weer. Gauland hett sik för en Kompromissfreden mit Russland utsproken. Gegen sien Optritt harrn Dutzende Minschen an’n Jungfernstieg protesteert.

