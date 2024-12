Stand: 21.12.2024 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag is dat gries mit dichte Wulken, af un to Schuers. Later an’n Dag regent sik dat in. Dat Ganze bi bet to 8 Graad. Opstunns meet wi bi ju op St. Pauli 6 Graad. De Wind weit ut Süüdwest, eerst middeldull, later wat dat duller un kann ok ornlich opbrusen. Morgen is dat ok nicht veel beter: Wulken, Schuers, deels mit Graupel vermengeleert bi bet to 7 Graad. Wind ut Westen, middeldull bet frisch, deels mit stürm’sche Böen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.12.2024 | 09:30 Uhr

