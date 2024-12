Stand: 20.12.2024 09:30 Uhr Striet wegen Kündigen vun Meedwahnen

Wokeen en Wahnen an anner Lüüd verhüern deit, de kann den Meedverdrag hierför künnigen, wenn he de Wahnen sülvst bruken will. Man faken schall düsse Grund in Hamborg woll blots vörschaven ween. So seggt dat tominnst de beiden groten Hamborger Mederverenen. Düsse sünd in dat verleden Johr wegen sone Fäll mehr as 800 Mal vun Hüerslüüd fraagt worrn, wat se jüm in jümehren Fall nich villicht hölpen kunnen. So as dat heet, sünd woll vele Wahnen na de Kündigen wedder to Hüer anbaden worrn. De Mederverenen verlangt deswegen nu bi sone Saken en betere Schuul dör Gesetten. Man de Verband för de Grundeegners in Hamborg, de will dat nich so recht wat glöven, dat vele Kündigen blots vörschaven ween schüllt. Denn bi de Laag, so stramm as de totiets op’n Markt is, dor bruken ok de Vermeders jümehr egen Wahnen.

