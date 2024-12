Stand: 20.12.2024 09:30 Uhr Snacken över en twete Oper för Hamborg

För en Opernhuus in’e HavenCity gifft dat opstunns noch keen nipp un naue Plaans för. Dat hett Hamborgs Kultursenater Carsten Brosda nu noch mal in’n Snack mit NDR 90,3 kloorstellt. Dormit anter he ok op den Invester Klaus-Michael Kühne. Denn de snack al vun en mööglichen Boanfang vun en twete Oper för Hamborg, för de he denn geern 300 Millionen Euro dorto betahlen wull. Ut’e Kulturbehöörd kriggt een nu to hören: Schenken, dat weer schöön, man dat geev noch ne ganze Reeg wat an Details, wo dat vöraf eerstmal op rechtliche Fragen en Anter bruken dee.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch