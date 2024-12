Stand: 20.12.2024 09:30 Uhr Hamborger CDU-Politiker verlett de Partei

Toeerst is dat Marcus Weinberg ween un nu Kai Voet van Vormizeele, denn de Politiker verlett de Hamborger CDU na 46 Johr, de he dor Liddmaat ween is. He bekrittelt, dat vun de polit’schen Leitplanken vun de liberale Grootstadt-CDU nich mehr veel wat na is. De Verkehrspolitik finnt he „antiqueert“. Un de Bunns-CDU smitt he vör, dat de ehrder de „neo-liberalen Thesen vun‘e FDP“ vertreden dee. Kai Voet van Vormizeele hett bet 2015 ölven Johr lang för de CDU in’e Hamborgischen Börgerschop seten.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch