Stand: 20.12.2024 09:30 Uhr Verlangen na mehr Geld för de Havens

Mehr Finanzstütten för de Havens verlangt Hamborg tohoop mit de annern noorddüütschen Länner an de Waterkant. Un tohoop bringt se nu en sonöömten „Entschließungsverdrag“ in’n Bunnsraat in. Un dor geiht dat akkraat üm Toschüss in Höög vun üm un bi 500 Millionen Euro. De Länner bekrittelt, dat de Bund in en Natschonale Havenstragie twoors fastleggt hett, wat wichtig de Havens för de Weertschop un de Energiewenn sünd, man Stütt geev he jüm aver nich noog.

