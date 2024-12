Stand: 20.12.2024 09:30 Uhr Scholz un Trump hebbt tohoop snackt

Bunnskanzler Olaf Scholz hett nu bi en Top-Drapen vun’e EU mit den tokümstigen US-Präsidenten Donald Trump an’t Telefon snackt. Un dorbi güng dat üm de Fraag, wat un woans de Ukrain ok wiederhen

Stütt kriggt gegen Russland. Nadem de Beiden mit’nanner snackt harrn, dor weer Scholz toversichtlich, dat Europa un de USA ok wiederhen tohoop an en Strang trecken deen. Man dat dröff blots nich to en dwungen Freden kamen, de to Lasten vun’e Ukrain güng.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch