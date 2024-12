Stand: 20.12.2024 09:30 Uhr Perzess wegen versööchten Moord

Vör dat Hamborger Landgericht is dat nu mit en Perzess losgahn, wo dat üm versööchten Moord geiht. De dree anklaagten Lüüd sünd twüschen 17 un 21 Johr oolt un schüllt vör een Johr en Kneipe in’e Scheplerstraat in Altna överfullen hebben. Se harrn woll Wapen mit dorbi un de Besökers dor fasthollen. En Mitdäder leet sik in den Keller bringen, wo se dachten, dat dat dor en Pokerrunn un Borgeld geven dee. De Lüüd, de nu anklaagt sünd, de schüllt twee Besökers versehrt hebben. Un dorna weern se woll afhaut.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 20.12.2024 | 09:30 Uhr

