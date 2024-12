Stand: 19.12.2024 09:30 Uhr Huushoolt för Hamborg beslaten

Hamborgs Stadthuushoolt för de neegsten twee Johr is beslaten: 44 Milljarden Euro is he hooch. To’n Afsluss vun’t Snacken över den Huushoolt harr de Börgerschop dat güstern vun de Utgaven för Sekerheit – un dor güng dat hooch her. De CDU snack vun Kriminalität, de anstiegen wörr, de AfD sogor vun Wildwest-Schetereen. De SPD op de anner Siet wies dorop hen, dat Moord- un Dootslag-Verbrekens düt Johr üm 52 Perzent trüchgahn weren.

