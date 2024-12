Stand: 19.12.2024 09:30 Uhr Bunnsdag schall lütter warrn

In den neegsten Bunnsdag warrt weniger Afornten ut Hamborg sitten as nu. Dat hett de Bunnswahlleidersche utrekent. Liggen deit dat an dat ne’e Wahlrecht: Nich elkeen Kandidat, de en Wahlkreis winnen deit, warrt ok automaatsch in den Bunnsdag intrecken. Dat geiht blots, wenn de Partei ok noog Tweetstimmen kregen hett. Mit dat ne’e Wahlrecht schall de Bunnsdag lütter maakt warrn.

