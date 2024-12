Stand: 19.12.2024 09:30 Uhr Vundaag in’n Bunnsdag

De Bunnsdag stimmt vundaag nochmal över en Reeg Gesettvörslääg vun de fröhere Ampel-Regeren af. Eerstmal geiht dat dorüm, dat Bunnsverfatensgericht beter to schulen. Dat Grundgesett schall so ännert warrn, dat de Unafhangigkeit vun’t Gericht nich mehr mit en eenfache Mehrheit vun’n Bunnsdag ännert warrn kann. Un denn schall vunwegen de Stüerlast wat op’n Weg bröcht warrn: Vun Januormaand af an schall dat mehr Kinnergeld un en högeren Kinnerfreebedrag geven.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch