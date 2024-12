Stand: 18.12.2024 09:30 Uhr Snacken över’n Huushoolt

Vundaag kümmt de Hamborgsche Börgerschop den drütten Dag tohoop un snackt över den Huushoolt, un dat geiht üm den Sozjalhuushoolt. Denn wüllt se ok över de Plaans vun de Binnenbehöörd un to’t Thema Stadtbo un Wahnen snacken. Güstern harrn se dat vun de Hamborger Scholen. De schüllt 11 Perzent mehr Geld kriegen. Maryam Blumenthal vun de Grönen stell rut, dat Hamborg noch nienich so veel Geld för de Billen utgeven hett as nu. De Oppositschoon betwiefel man, wat dat Geld ok för de richtigen Saken insett warrt.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch