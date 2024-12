Stand: 18.12.2024 09:30 Uhr Warmspumpen in Hamborg

Hamborg will den Inbo vun Warmspumpen ornlich Stütt geven. Betnu gifft de Bund al 30 Perzent dorto. Vun Februormaand af an betahlt de Stadt denn nochmal 20 Perzent ut Lannsmiddel bavento. Folgens Ümweltsenater Jens Kerstan sünd sünnerlich Fackfirmen günstig, de blots Warmspumpen inboot – un denn ok noch de Föddermiddel beandragen doot. De Stadt will dorop dal, de Versorgen mit Warms bet 2045 klimaneutral to maken.

