Stand: 18.12.2024 09:30 Uhr Letzte Sitten vun’t Bunnskabinett

Kottarbeidergeld schall in Tokumst för bet to 24 Maand lang utbetahlt warrn – betnu weren dat blots bet to 12 Maand. Dat will dat Bunnskabinett vundaag in sien letzte Sitten düt Johr besluten. Denn befaat sik dat Kabinett mit en Gesettvörslag vun Sundheitsminister Karl Lauterbach: Utbillte Pleegkräft schüllt mehr Tostännigkeiten kriegen. Se schüllt bi’t Versorgen vun Patschenten sülvtstänniger hanneln könen, ahn dat eerst en Dokter wat seggen mutt.

