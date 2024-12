Stand: 18.12.2024 09:30 Uhr In Hamborg warrt mehr klaut

In’t Johr warrt in de Ladens un Supermarkten in Hamborg Woren in’n Weert vun 111 Milljonen Euro klaut. Un dat Klauen warrt mehr. Folgens den Hannelsverband Noord intresseert sik de Deven vör allen för Eten un Drinken. Dordör stiegt de Kosten un ok de Priesen an. Denn mööt de Ladens ok mehr Geld för de Sekerheit utgeven. Dat Lannskriminalamt meent, dat mehr klaut warrt, kunn doran liggen, dat de Levenskosten so anstegen sünd.

