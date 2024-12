Stand: 17.12.2024 09:30 Uhr Kritik to’n Huusholt

Siet güstern slaat de Aforneten vun de Hamborg’sche Börgerschop Raat övern den tokamen Duppelhuushoolt. Man eerstmaal hett de Oppositschoon mit de root-gröne Politik afrekent. De CDU smitt den Senaat för, keen Geföhl mehr för den Ümgang mit Stüergeller to hebben. Se will en Stadt, in de sik all Lüüd seker föhlt un de Verkehr löppt. De Linke will mehr Geld för de soziaale Infrastruktur. Alltohoop plaant de root-gröne Senaat 44 Milliarden för den Duppelhuushoolt in. Övermorgen wüllt se den ganzen Huushoolt afniggen.

