Stand: 17.12.2024 09:30 Uhr Wahlprogramme warrt vörstellt

Kanzler Olaf Scholz, de hett de Vertruensfraag verloren. Nu is de Weg free för Neewahlen. Vundaag stellt de Union, SPD un Gröne jümehre Wahlprogrammen vör. CDU un CSU, de sett vör allen dorop, dat de Stüern daalgaht un de Asylpolitik härter warrt. De SPD, de will Geld in de Infratstruktur stecken und dorför ok de Schuldenbrems noch mal nipp un nau ankieken. De Grönen, de slaagt vör, en Klimageld uttobetahlen.

