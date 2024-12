Stand: 17.12.2024 09:30 Uhr Lachgas warrt verbaden

Keen Lachgas mehr an’n Kinner un junge Lüüd: Hamborg will verbeten, dat dat verköfft warrt. Lachgas to nehmen, dat gellt as gefährlich, vör allen, wenn dat tosamen mit Alkohol un annere Drogen maakt warrt. Wat de Soziaalbehöörd seggt, inhaleert Minnerjährige dat ümmer öfters. De Senaat will hüüt noch en Verornen dorgegen beslüten.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch