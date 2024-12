Stand: 17.12.2024 09:30 Uhr Explosion in Moskau

De Chef vun de russ’schen Atomstrietkräft Igor Kirillow, de is woll bi en Explosion in Moskau üm sien Leven kamen. Dat weer morgens in de Fröh, as en Sprengsatz in de Neegde vun en Wahnblock losgahn weer. Dat mellt dat russ’sche Ermittlungskommitee. Ok sien Stellvertreder is wohl to Dode kamen. En Gericht in de Ukraine, de harr Kirillow an Maandag veruurdeelt, ahn dat he dorbi weer. He harr verbaden Chemiewapen insett bi den russ’schen Militärinsatz in de Ukraine.

