17.12.2024

Dat Wiehnachtsgeschäft in de Hamborger Binnestadt, dat löppt blots langsam an. Vun wegen dat Schmuddelwedder sünd eerstmal weniger Minschen in de Stadt kamen, dat meent de City-Managerin Brigitte Allkemper. So langsam warrt dat aver mehr. Se hoppt, dat de Hannelslüüd in de letzte Week vör Wiehnachten noch gote Geschäfte maken doot.

