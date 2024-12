Stand: 16.12.2024 09:30 Uhr Schööt in Hamborg

Al wedder Schööt in Hamborg. Un dat in en Bar in Wilsdörp. Twee Minschen sünd dorbi an't Lief to Schaden kamen. Wo swoor se versehrt sünd, hett de Polizei nich seggt. Ok över de Achtergrünnen weet een noch nix. De Däder is noch op de Flucht. An't Wekenenn sünd twee Minschen in Hamborg ümbröcht worrn. En 19-Johrigen ut Braamfeld harr sien Mudder mit en Harpuun dootschaten un in Billsteedt is en 20 Johr olen Mann dörch Schööt sturven.

