Stand: 16.12.2024 09:30 Uhr Hamborger Huusholt

De Hamborgsche Börgerschop snackt vunaf hüüt för dree Daag över den ne'en Huusholt. De root-gröne Senat plaant in de tokamen beiden Johr Utgaven in en Höögde vun bummelig 44 Milliarden Euro. Dat sall mehr Geld för Billen, den Bo vun Wahnungen un Klimaschuul geven. De Oppositschoon is an't Kritteln. Se seggt, städtsche Bedrieven wöörn hoge Verlusten drohen. An'n Middeweken Avend sall de Hamborger Huusholt op'n Weg bröcht warrn.

