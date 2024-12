Stand: 16.12.2024 09:30 Uhr U1 fohrt dörch

Gode Narichten för U-Bahnfohrers. Vunaf hüüt fohrt de U1 wedder dörch. Söss Weken lang weer de Afsnitt twüschen Lattenkamp un Ohlsdörp sparrt. Se hebbt dor an de Schienen arbeit un wegen den velen Regen hett dat ok noch länger duert as dacht. Een Lüttigkeit gifft dat liekers noch: An de Sengelmannstraat fohrt de Bahn noch ahn Hollstopp vörbi.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch