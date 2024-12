Stand: 16.12.2024 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Ok vundaag wiest sik Hamborg wedder in sien schönstet Gries mit Wulken, Spütterregen, richtigen Regen, de maakt twüschendörch denn aver doch mal en Paus. Un wenn dat allens noch nich langt, denn hebbt wi ok noch düchtigen Wind ut West bi Temperaturen bet to ölven Graad.

Morgen is dat twüschen al dat Natts doch ok mal wat lännger dröög bi bet to teihn Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 16.12.2024 | 09:30 Uhr

