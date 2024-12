Stand: 14.12.2024 09:30 Uhr Hand in Hand för Noorddüütschland

Mehr as 1.380.000 Euro: So veel sünd bi de NDR Aktschon "Hand in Hand för Noorddütschland" bet nu tosamenkamen. Güstern weer de grote Spendendag. Dütmal güng dat üm Projekten för Minschen, de alleen sünd. Moderatoren vun NDR 90,3 un vun't Hamborg Journal hefft Spendenanrööp annahmen. Bet na't End vun'n Januar is dat Spendenkonto noch apen. Infos dorto gifft dat ok in de NDR Hamborg App.

