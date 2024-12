Stand: 14.12.2024 09:30 Uhr Demo in Hamborg

In de Hamborger Binnenstadt hefft an'n Avend Lüüd ut de linksautonom Szeen demonstriert. De Polizei seggt, süsshunnertföfftig sünd dat ween. Se weren vun de City na't Schanzenviddel trocken. Af un an hefft se ok Pyrotechnik ansteken. En vun de Schandarms kreeg en Knalltrauma un en vun de Demonstranten is vöreerst fastnahmen worrn.

