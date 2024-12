Stand: 14.12.2024 09:30 Uhr Wiederbo vun'n Elvtower

De Chancen för'n Wiederbo vun'n Elvtower sünd wussen. De Insolvenzverwalter verhannelt nu allenig blots noch mit en Immobilieninvester – Dieter Becken ut Hamborg. Dat hett de Verwalter güstern bekanntmaakt. De Investmentgrupp üm Becken hett jümmer wedder kloormaakt, se wull'n Tower so as plaant fardigboon. Dor schull jo ok en Museum för Naturkunn mit rin – de Senat kunn sik dat ok vörstellen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 14.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch