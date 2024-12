Stand: 14.12.2024 09:30 Uhr Wahlkampstart vun De Linke

De Linke in Hamborg hett güstern mit'n Wahlkamp losleggt – in'n Jupiter an de Mönckebergstraat. Kamen sünd recht veel jung Lüüd – üm to'n Bispeel Heidi Reichinnek to hüürn. Reichinnek hett vele Followers bi TikTok un se is de Topp-Kandidatsche vun De Linke för de Wahl, tosamen mit Jan van Aken. Van Aken weer güstern man krank un nich mit dorbi. De Linke will in'n Wahlkamp ünner annern de Kösten vun de Hüern to'n Thema maken.

