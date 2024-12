Stand: 14.12.2024 09:30 Uhr Straaf wegen Attack op Polizisten

En Johr is dat her, dat en Jungkeerl in Altno en Schandarm anföhrt un versehrt hett. Dat Hamborger Landgericht hett em güstern to en Jugendstraaf vun drei Johr veroordeelt. De negenteihn Johr ole hett ok keen Föhrerschien hat. He harr illegal en Account bi en Carsharing-Ünnernehmen opmaakt. Anklaagt hefft se em wegen Mordversöök – man veroordeelt worrn is he opletzt wegen Körperverletzen.

