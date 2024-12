Stand: 13.12.2024 09:30 Uhr Wessel bi’t Bezirksamt Hamborg-Noord

De Bezirksversammeln Hamborg-Noord hett en ne’e Bezirksamtsböverste wählt. De Juristsche Birgit Schomburg vun de SPD warrt tokamen Johr Baas vun de Bezirksverwalten. Schomburg is mit 56 Perzent Tostimmen wählt worrn. Se hett 32 Stimmen kregen – dat sünd söss mehr as de Koalitschoon ut SPD, CDU un FDP in de Bezirksversammeln Hamborg-Noord hett.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch