Stand: 13.12.2024 09:30 Uhr Ne’en Digitalpakt warrt vörstellt

Ok de Hamborger Scholen schüllt digitaler warrn. Dormit se Laptops un digitale Tafeln kopen köönt, gifft dat Geld ut den Digitalpakt. Betnu keem dat mehrste Geld vun’n Bund. Man de Pakt is in’n Mai utlopen un vundaag stellt Bund un Länner de Eckpunkten för en ne’en vör. Wat de ARD to weten kregen hett, schüllt Bund un Länner de Kosten in Tokumst half un half övernehmen.

