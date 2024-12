Stand: 13.12.2024 09:30 Uhr Moord na 32 Johr opkloort?

As dat lett, kunn in Hamborg na 32 Johr de Moord an en Blomenhöker ut Hoorn opkloort warrn. De Staatsafkaatschop is dor tominnst vun övertüügt. Se hett in den Moordperzess gegen en 53-jöhrigen Mann dorför plädeert, dat he tietlevens achter Trallen kümmt. Den Anklaagten warrt to Last leggt, dat he mit den 60-Jöhrigen toeerst Sex harr, em denn dootmaakt un sien Innahmen vun den Dag klaut hett.

