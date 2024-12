Stand: 13.12.2024 09:30 Uhr Armoot in Hamborg

In Hamborg leevt düütlich mehr Minschen in Armoot as betnu dacht. Dat hett de Forschenssteed vun den Paritäätschen Gesamtverband rutfunnen. Bi’t Reken hebbt se vun’t Inkamen de Hüer, Nevenkosten, Kredittinsen un anner Opwand, de noch anfallt, aftrocken. Ünner’n Streek sünd denn in Hamborg meist 27 Perzent vun de Minschen vun Armoot drapen. Wenn een dat konventschonell reken deit, sünd dat 15 Perzent.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.12.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch