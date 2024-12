Stand: 13.12.2024 09:30 Uhr Hand in Hand för Noorddüütschland

Vundaag freit wi uns in’t Lannsfunkhuus Hamborg över elkeen Anroop – för uns Benefizakschoon „Hand in Hand för Noorddüütschland“. Dat Motto düt Johr: „Ut eensam warrt gemeensam.“ Partners vun de Spennen-Akschoon sünd bummelig 80 Börgerstiftens in’n Noorden. Se bringt Minschen tohoop, organiseert Drapens, Utflöög un Mööglichkeiten gemeensam wat to beleven. För jümehr Arbeit sammelt wi vundaag. An’t Telefon sitt Hamborger Schauspelers, Sportlers, Politikers un Schrieverslüüd un nehmt den helen Dag Spennen an. Betnu sünd knapp 815.000 Euro tosamenkamen.

