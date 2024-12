Stand: 13.12.2024 09:30 Uhr NDR 90,3 – Dat Wedder för uns in Hamborg

Vunmorgen hoolt sik Daag un Wulken teemlich lang, man pö a pö warrt dat en beten heller un de Sünn waagt sik ok mal rut. Bi 1 bet 2 Graad is dat winterlich koolt. Opstünns hebbt wi 1 Graad op Finkwarder. Morgen hebbt de Wulken de Bavenhand, un se bringt ok Regen mit. Dat kann angahn, dat dat op de Straten glatt warrt. Dat Ganze bi 3 bet 4 Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.12.2024 | 09:30 Uhr

